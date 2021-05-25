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Araştırmacılar duyurdu! Yeni bir Truva atı dünyaya yayılıyor

25.05.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araştırmacılar, Brezilya'dan çıkan Bizarro Truva atının Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinden 70 bankayı hedef aldığını duyurdu.

Araştırmacılar duyurdu! Yeni bir Truva atı dünyaya yayılıyor

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl araştırmacılar Güney Amerika'dan çıkan pek çok bankacılık Truva atının operasyonlarını tüm dünyaya genişlettiğini gözlemlemişti.

Toplu biçimde "Tetrade" olarak tanınan bu aile, çeşitli yenilikçi ve sofistike teknikler kullanmasıyla bilinirken, 2021’de yeni bir yerel oyuncu olarak listeye eklenen Bizarro, bu küreselleşme akınının bir devamı niteliğinde bulunuyor.

BREZİLYA'DA ORTAYA ÇIKTI, DİĞER ÜLKELERDE DE GÖRÜLDÜ

Bizarro, Brezilya'da ortaya çıkan ve şu anda Arjantin, Şili, Almanya, İspanya, Portekiz, Fransa ve İtalya gibi diğer ülkelerde de görülen yeni bir bankacılık Truva atı ailesi olarak açıklanırken, tıpkı Tetrade gibi Bizarro da saldırılarını operasyonel hale getirmek, nakde çevirmek veya sadece aracılık yapmak için bağlı şirketleri veya para taşıyıcılarını kullanıyor.

Aynı zamanda kötü amaçlı yazılım ailesinin arkasındaki siber suçlular, kötü amaçlı yazılım analizini ve tespitini zorlaştırmak için çeşitli tekniklerle ve yöntemlerle hedeflerini çevrim içi bankacılık kimlik bilgilerini vermeye ikna etmeye yardımcı olacak sosyal mühendislik yöntemlerine başvuruyor.

Verilen bilgiye göre, Bizarro, mağdurlar tarafından istenmeyen e-posta bağlantılarından indirilen MSI (Microsoft Installer) paketleri aracılığıyla dağıtılıyor.

Bizarro başlatıldığında, diğer kötü amaçlı işlevlerini uygulamak için güvenliği ihlal edilmiş bir web sitesinden ZIP arşivi indiriyor.

Verileri telemetri sunucusuna gönderdikten sonra Bizarro, ekran yakalama modülünü başlatıyor.

Şimdiye kadar uzmanlar, Bizarro'nun kötü amaçlı yazılımları depolamak ve telemetri toplamak için Azure, Amazon'da barındırılan sunucular ve güvenliği ihlal edilmiş WordPress sunucularını kullandığını tespit etti.

"BANKACILIK KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM DAĞITIMINDA EZBER BOZAN BİR EĞİLİME TANIK OLUYORUZ"

Şirket araştırmacıları, arka kapının Bizarro'nun temel bileşeni olduğunu vurguluyor.

Bu arka kapı 100'den fazla komut içeriyor ve çoğu kullanıcılara sahte mesajlar göstermek için kullanılıyor. Hatta bazıları çevrimiçi bankacılık sistemlerini taklit etmeye çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Fabio Assolini, şunları kaydetti:

"Siber suçlular sürekli olarak e-ödeme ve çevrimiçi bankacılık sistemleri için kimlik bilgilerini çalan kötü amaçlı yazılımları yaymanın yeni yollarını arıyorlar. Bugün bankacılık kötü amaçlı yazılım dağıtımında ezber bozan bir eğilime tanık oluyoruz. Bölgesel aktörler yalnızca kendi bölgelerinde değil, tüm dünyada kullanıcılara aktif olarak saldırıyor.

Yeni teknikler uygulayan Brezilyalı kötü amaçlı yazılım aileleri diğer kıtalara da yayılmaya başladı. Avrupa'dan kullanıcıları hedefleyen Bizarro bunun en açık örneği. Bu durumu bölgesel suçluların analizine ve yerel tehdit istihbaratına daha fazla vurgu yapmanın bir işareti olarak görüyoruz."

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İŞTE ÖNERİLER

Bizarro'nun teknik özellikleri hakkında daha fazla bilgi Securelist.com'da bulunabilirken, finans kurumlarını Bizarro ve diğerleri gibi bankacılık Truva atlarından korumak için güvenlik uzmanları şu önerilerde bulundu:

"SOC ekibinizin siber suçlular tarafından kullanılan yeni araçlar ve teknikler konusunda güncel kalmalarını sağlamak için en son tehdit istihbaratına erişimini sağlayın.

Müşterilerinizi kötü niyetli kişilerin kullanabileceği olası hileler ve sahtekarlıklar konusunda eğitin. Dolandırıcılığın nasıl tespit edileceği ve bu durumda nasıl davranılacağı konusunda onları düzenli olarak bilgilendirin.

Karmaşık dolandırıcılık vakalarını tespit edebilen bir dolandırıcılık önleme çözümü kullanın."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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