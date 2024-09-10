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  4. Araştırmacılar kaydettiği ilerleme karşısında “hayranlık” içinde, ilk defa yapıldı başarıyla sonuçlandı

Araştırmacılar kaydettiği ilerleme karşısında “hayranlık” içinde, ilk defa yapıldı başarıyla sonuçlandı

10.09.2024 11:01
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
10.09.2024 11:01
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Amerikan askerinin yaklaşık bir yıl önce geçirdiği göz nakil ameliyatı başarı ile sonuçlandı. Süreç boyunca önemli bir yol ilerlemesi bu alanda çalışan doktorlara umut verdi. Aaron James tüm dünyada tam göz nakli olan ilk kişi oldu.

BBC'nin haberine göre Aaron James, 2021'de yüksek gerilim hattı bakımı yaparken bir kaza geçirdi ve yüzünün büyük bölümünü kaybetti. 46 yaşındaki James, aynı operasyonda çok az kişiye yapılan kısmi yüz nakli ameliyatı da oldu.
New York Üniversitesi’ne bağlı Langone Health Tıp Merkezi’ndeki araştırmacılar, nakil yapılan gözün normal basıncı ve kan akışını koruduğunu söylüyor. Benzer şekilde nakil yapılan hayvanlarda, donör gözün operasyondan sonra küçüldüğü gözleniyordu.

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James’in donör gözündeki görme yeteneğini geri gelmedi. Ancak araştırmacılar bir gün tekrar görebileceğini umuyorlar. Aaron James’i izleyen araştırmacılar kaydettiği ilerleme karşısında “hayranlık” içinde olduklarını belirtiyor.
James'in göz doktoru Vaidehi Dedania, “Operasyon sonrası elde ettiğimiz sonuçlar olağanüstü. Bu sonuçlar, kritik duyu organlarına yönelik nakillerin araştırılmasına ilham olabilir” dedi.

DONÖR GÖZ HÜCRELERİ CANLI

Nakil sonrası süreci araştırma olarak yayınlayan uzmanlar, retinanın ışığa verdiği elektriksel tepkiyi ölçen elektroretinografi testini James’e uyguladı. Bu test, donör gözdeki ışığa duyarlı sinir hücrelerin, nakilden canlı çıktığını gösterdi.
Araştırmaya katılan ekip, bu sonuçların, ileride göz nakliyle, görme duyusunun geri kazandırılabilmesi konusunda umut verdiğini söylüyor. James, geçen Mayıs ayında, 140'tan fazla sağlık çalışanının katıldığı 21 saatlik bir ameliyat geçirdi.

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NORMAL YAŞANTISINA GERİ DÖNÜYOR

Bağışlanan yüz ve göz, 30'lu yaşlarındaki bir erkek donörden geldi. Ameliyat sırasında doktorlar, onarımı güçlendirmek amacıyla donörün kemik iliğinden alınan yetişkin kök hücrelerini optik sinire enjekte etti. James’in iyileşme süreci ile ilgili yayımlanan tıbbi araştırma, nakil sonrası katı yiyecekler yemek ve tekrar koku alabilmek gibi önemli ilerleme aşamalarına ulaşmasına dikkat çekiyor. İyileşme süreci ile ilgili konuşan James de, “Sıradan bir erkek olmaya, standart şeyleri yapabilmeye neredeyse geri döndüm" diyor. 46 yaşındaki emekli asker, ABD'de yüz nakli geçiren 19. kişi oldu. Tüm göz nakli geçirense ilk kişi.
Göz nakli ameliyatları, bu duyu organının karmaşık yapısı ve işlevleri nedeniyle birçok zorluğu barındırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tıp ameliyat donör nakil
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