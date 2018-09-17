Araştırmacılardan kozmetikte kimyasallara ilişkin uyarı

Araştırmacılar, kozmetik ürünlerde bulunan kimyasalların karışımının kadınlarda üreme hormonlarını olumsuz yönde etkileyebileceği ve meme kanserine neden olabileceği uyarısında bulundu.

"Independent" gazetesinde çıkan habere göre, sonuçları "Environment International" dergisinde yayımlanan çalışmada, kozmetik ürünlerinde bulunan bazı kimyasalların, kadınların doğurganlığına zarar verebildiği, meme kanserine dahi yol açabildiği belirtildi.

ABD'nin George Mason Üniversitesinden araştırmacılar, bilinen herhangi bir kronik sağlık sorunu olmayan ve doğum kontrol yöntemi kullanmayan 18-44 yaş arası bir grup kadından aldıkları idrar örneklerini analiz etti.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde yaygın olarak kullanılan paraben ve benzofenon gibi kimyasallar ile üreme hormonlarındaki değişiklikler arasındaki bağlantıyı ortaya koyan araştırmacılar, idrarında paraben, benzofenon ve Bisfenol A gibi kimyasallara rastlanan kadınlarda östrojen ve progesteron hormonlarının anormal düzeylerde olduğunu buldu.