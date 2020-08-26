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Araştırmalar gösterdi: Dünya 33 bin yıldır devasa bir radyoaktif bulutun içinden geçiyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.08.2020 14:39 | Son Güncelleme

Avustralyalı bilim insanları, Dünya'nın son 33 bin yıldır patlayan bir yıldızın geride bıraktığı devasa radyoaktif bulutun içinden geçtiğini keşfetti.

Araştırmalar gösterdi: Dünya 33 bin yıldır devasa bir radyoaktif bulutun içinden geçiyor!

ScienceAlert'in haberine göre, Avustralya Ulusal Üniversitesince yürütülen araştırmanın bulguları, "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.

DEMİR -60 İZOTOPU 'TOHUMLARINI EKTİ'

Bilim insanlarının iki farklı bölgeden aldığı 33 bin yıllık derin deniz tortulları üzerinde yapılan araştırmada, tortullarda demir-60 izotopunun açık izleri keşfedildi.

Keşfin, son 33 bin yıldır uzayın, Dünya'ya süpernovada oluşan ve nadir görülen bu izotopun "tohumlarını ektiği" anlamına geldiği ifade edildi.

Demir-60 izotopunun, yıldızlar ölürken süpernova patlamalarında oluştuğuna inanılıyor. Radyoaktif olan bu izotop 15 milyon yıl içinde tamamen bozunuyor.

Gökbilimciler birkaç yıl önce de Dünya'nın çevresinde uzayda demir-60 izotopunun tespit edildiğini açıklamıştı.

AA

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