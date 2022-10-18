Araştırmalar şaşırtıyor: Günde yenilen yarım yumurta bile ölüm riskini artırıyor

Yüksek miktarda protein içeren bağışıklık sistemi ve kemik sağlığı için büyük önemi olan yumurta özellikle kahvaltı sofralarında mutlaka bulunuyor. Anneler çocuklarının yumurta yemesi için yumurtanın birçok farklı tarifini uyguluyor. Ancak bir araştırmaya göre haşlanmış, kızartılmış, çırpılmış veya omlet içinde bütün yumurtalar sağlık için tehdit oluşturuyor ve ölüm riskinizi artırıyor. Araştırmacılar, sarısı ve beyazı da dahil olmak üzere bütün bir yumurtanın sadece yarısını yemenin erken ölüm olasılığını yüzde yedi artırdığını buldu.

BUNUN NEDENİ YÜKSEK YAĞ İÇERMESİ OLABİLİR

Araştırmaya öncülük eden Çinli araştırmacılar, yumurtalardaki yüksek yağın kolesterol seviyelerine etki etmesinin suçlu olduğuna inanıyor. İnsanların sadece beyazları kullanmaları veya ölme riskini azaltan daha sağlıklı yumurta ikamelerine geçmeleri gerektiği konusunda uyardılar. Bütün yumurta yerine eşdeğer miktarda kuruyemiş veya baklagiller kullanmak ölüm oranlarını üçte bir oranında azalttı. Kümes hayvanları, yemek veya süt ürünleri de benzer bir etkiye sahipti.

ARAŞTIRMAYA GÖRE YUMURTA YİYENLERİN ÖLÜM ORANLARI ARTTI

Araştırmacılar, 1995 ile 1996 yılları arasında yarım milyondan fazla Amerikalıya bir anket verdi ve onları 16 yıl boyunca takip etti. PLOS ONE'da yayınlanan bu çalışmadan elde edilen veriler , orijinal formu dolduran 129.328 kişinin öldüğünü gösteriyor. Zhejiang Üniversitesi'nden yardımcı yazar Profesör Yu Zhang şunları söyledi: 'Bu çalışmada, yumurta ve kolesterol alımı, tüm nedenlere, kardiyovasküler hastalık ve kanserden ölüm oranlarının artmasıyla ilişkilendirildi.

YUMURTA SARISI KOLESTEROLÜ YÜKSELTİYOR

'Yumurta tüketimiyle ilişkili artan ölüm oranı, büyük ölçüde kolesterol alımından etkilenmiştir.' Yumurta ve sağlık arasındaki bağlantı yıllardır tartışılıyor ve uzun zamandır sağlıklı bir diyet ilavesi olarak düşünülüyor. Birçok ülkenin ulusal beslenme kurallarına dahil edilmiştir. Ancak gıda, özellikle yumurta sarısı, zararlı olduğu bilinen kolesterol açısından yüksektir.

YUMURTA BEYAZINDA KOLESTEROL BULUNMUYOR

Araştırmacılar, katılımcılara diyetlerinin bir parçası olarak yumurta üzerine ne kadar kolesterol aldıklarını sordular ve günde 300 miligram daha fazla kolesterolü olanların önümüzdeki 16 yıl içinde ölme olasılıklarının yüzde 19 daha fazla olduğunu buldular.

Özellikle kanser ve kardiyovasküler hastalıklardan ölümler sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 16 arttı. Orta büyüklükte bir tavuk yumurtasının beyazında kolesterol yoktur ve sarısında yaklaşık 186 mg bulunur.

FELÇ VEYA KALP HASTALIĞINA YOL AÇABİLİR

Yazarlar, "Bulgularımız, kolesterol alımını sınırlandırmayı ve bütün yumurtaları, kardiyovasküler sağlığı ve uzun süreli sağkalımı kolaylaştırmak için yumurta akı / ikameleri veya diğer alternatif protein kaynaklarıyla değiştirmeyi önermektedir" diyor. Kolesterol arterlerde birikerek kan akışını kesebilecek, potansiyel olarak felç veya kalp hastalığını tetikleyebilecek bir kan pıhtısına yol açabilir.

SAĞLIK İÇİN YAĞ VE TUZ EKLEMEDEN PİŞİRİN

NHS, yumurtaların sağlıklı ve dengeli beslenmenin bir parçası olarak iyi bir seçim olduğunu söylüyor. Protein kaynağı olmanın yanı sıra vitamin ve mineraller de içerirler. İnsanların kaç tane yumurta yemesi gerektiğine dair tavsiye edilen bir sınır olmadığını söylüyor, ancak onları tuz veya yağ eklemeden pişirmeyi tavsiye ediyor. Kızartma, yağ içeriğini yüzde 50 civarında artırabilir.

"ÇALIŞMANIN SONUÇLARI ABARTILI"

Dr. Ada Garcia, Çinli ekibin metodolojisini ve sonuçlarını eleştiriyor: “Aşırı kilolu veya obez olmak, sigara içmek veya çok fazla alkol tüketmek, fiziksel olarak aktif olmamak, kronik hastalıkların ve buna bağlı ölümlerin önlenmesi için dikkate alınması gereken çok daha önemli faktörlerdir. Bu çalışmanın sonuçları abartılı. Artan kardiyovasküler hastalık riski için tek başına yumurtaları suçlamak, diyet ve hastalık önleme kavramına basit ve indirgemeci bir yaklaşımdır.'

