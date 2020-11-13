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Araştırmalara göre hayatımızın 9 yılını telefonda geçiriyoruz

13.11.2020 12:38 | Son Güncelleme:
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Araştırmalara göre hayatımızın 9 yılını telefonda geçiriyoruz

Çoğu insan telefonlar nedeniyle dikkatlerinin sıklıkla dağılmasından şikayetçidir. Yeni yapılan bir araştırmaya göre sorun bundan daha büyük. Ortalama bir insan hayatının dokuz yılını telefonda geçiriyor.

Telefonda ve sosyal medyada insanların ne kadar vakit harcadığına yönelik bir çok araştırma yapıldı. Ancak bu arşatırmanın sonuçları, telefon kullanımına dair bambaşka bir bakış açısı sunuyor.

Mobil bir şirket tarafından Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre, ortalama bir Amerikalı hayatının 76.500 saatini telefonda geçiriyor, bu da 8.74 yıl anlamına geliyor. Başka bir deyişle ortalama yaşam süresi 78,6 olan Amerika’da, telefon kullanıcıları hayatlarının %10’undan fazlasını telefon ekranına bakarak geçiriyor.

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WistleOut tarafından yapılan araştırmaya katılanların günlük telefon kullanımının ortalama 3.07 saat olduğu ortaya çıktı. Aynı araştırmaya göre ortalama olarak çocuklar ilk telefonlarını 10 yaşı biraz geçince ediniyorlar ve bu nedenle ekran başında daha uzun süreler geçirmiş oluyorlar.

Araştırmanın başka bir sonucu da Y kuşağı, zamanının çoğunu sosyal medyada ekranı kaydırarak geçiriyor.
Y kuşağı telefonuna günde 3.7 saat, yani yılda 50 gün harcıyor. Uykuda geçirilen süre hesaplandığında, bu süre insan ömrünün yaklaşık %25’i olduğu anlamına geliyor.

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Araştırma X kuşağının günde 3.07 saat, daha yaşlı Boomers kuşağının günde 2.5 saat ekrana baktığını da ortaya çıkardı. Bu çalışma, insanlarda ekran süresinin sınırlanmasını teşvik eden bir kampanyanın parçası olarak yayınlandı. Ekran süresini düşürmeye yönelik öneriler arasında uygulama engelleyicileri kullanmak, yataktayken telefonunuzu erişemeyeceğiniz bir yere koymak gibi öneriler yer alıyor.
Genç nesillerin cep telefonlarına bağımlılığı yeni bir haber değil, ancak çalışma daha yaşlı kuşağın da benzer sürelerde telefonda vakit geçirdiğini ortaya koyuyor.


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