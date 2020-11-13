Araştırmalara göre hayatımızın 9 yılını telefonda geçiriyoruz

Telefonda ve sosyal medyada insanların ne kadar vakit harcadığına yönelik bir çok araştırma yapıldı. Ancak bu arşatırmanın sonuçları, telefon kullanımına dair bambaşka bir bakış açısı sunuyor.

Mobil bir şirket tarafından Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre, ortalama bir Amerikalı hayatının 76.500 saatini telefonda geçiriyor, bu da 8.74 yıl anlamına geliyor. Başka bir deyişle ortalama yaşam süresi 78,6 olan Amerika’da, telefon kullanıcıları hayatlarının %10’undan fazlasını telefon ekranına bakarak geçiriyor.

WistleOut tarafından yapılan araştırmaya katılanların günlük telefon kullanımının ortalama 3.07 saat olduğu ortaya çıktı. Aynı araştırmaya göre ortalama olarak çocuklar ilk telefonlarını 10 yaşı biraz geçince ediniyorlar ve bu nedenle ekran başında daha uzun süreler geçirmiş oluyorlar.

Araştırmanın başka bir sonucu da Y kuşağı, zamanının çoğunu sosyal medyada ekranı kaydırarak geçiriyor.

Y kuşağı telefonuna günde 3.7 saat, yani yılda 50 gün harcıyor. Uykuda geçirilen süre hesaplandığında, bu süre insan ömrünün yaklaşık %25’i olduğu anlamına geliyor.