Araştırmaya göre alkol bağımlısı erkekler daha çok şiddet uyguluyor

Alkol veya madde bağımlısı erkeklerin partnerlerine daha çok şiddet uygulayabildiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, sonuçları "PLOS One" dergisinde yayımlanan araştırmada, klinik olarak alkol veya uyuşturucu sorunu olduğuna dair tanı konulan 140 bin erkek incelendi.

İsveç'te ocak 1998'den aralık 2013'e kadarki yüz binlerce tıbbi kaydı ve polis verilerini inceleyen farklı ülkelerden araştırmacılar, alkol veya madde bağımlılığı olan erkeklerin, olmayanlara göre eşlerine 6 veya 7 kat daha fazla aile şiddete uyguladığı sonucuna ulaştı.

Araştırmacılar, akıl hastalığı ve davranış bozukluğu olan erkeklerin eşlerine şiddet uygulama riskinin de yüksek olduğu ancak uyuşturucu ve alkol sorunu olan erkekler kadar yüksek olmadığına dikkati çekti.

Bağımlı erkeklerin, eski veya yeni eş ve sevgililerini tehdit etme, onlara saldırma gibi suçlardan gözaltına alınma oranlarına da bakılan araştırmada, alkol bağımlısı olan erkeklerin yüzde 1,7'sinin bu suçlardan gözaltına alındığı, bunun da benzer yaşlardaki erkeklerin bu suçlardan gözaltına alınma oranının 6 katı olduğu belirtildi.