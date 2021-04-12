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Araştırmaya göre astım ilacı, Covid-19’un evde tedavisinde iyileşmeyi hızlandırabilir

12.04.2021 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yapılan bir araştırma, astım tedavisinde kullanılan bir ilacın evde tedavi olan Covid-19 hastalarının iyileşmesini hızlandırabileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre astım ilacı, Covid-19’un evde tedavisinde iyileşmeyi hızlandırabilir

İngiltere'de yapılan bir araştırma, astım tedavisinde kullanılan bir ilacın evde tedavi olan Covid-19 hastalarının iyileşmesini hızlandırabileceğini ortaya koydu.

Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar, yapılan testlerde etken maddesi budesonit olan astım spreyini günde iki kez kullanan hastalarda belirtilerin daha hızlı yok olduğunu gözlemledi.

Astım ilacının özellikle ilk belirtilerin görüldüğü 50 yaş üstü Covid hastalarına yarar sağlayacağı düşünülüyor.

İlaç sayesinde hastanelerde yaşanan yoğunluğun da önüne geçilebilir.

Oxford Üniversitesi'nin öncülük ettiği araştırmaya, risk grubundaki tamamı 50 yaş ve üstü 1.700'den fazla kişi katıldı.

Testlerde, sağlık sorunları olan 50 yaş üstü denekler ya da hiçbir sağlık sorunu olmayan 65 yaşın üstü denekler yer aldı.

İlk iki hafta, hastalığı evde geçiren 751 kişiye günde iki kez kullanmaları için budesonit etken maddesi olan astım spreyi verildi.

Bu grupta, standart tedavi kapsamında yalnızca dinlenerek ve parasetamol alarak hastalığı geçirmesi söylenen gruba oranla, ortalama 3 gün daha önce iyileşme görüldü.

İlacı kullanan gruptaki 3 kişiden biri hastalığın ilk 14 gününde iyileşirken, standart tedavi önerilen diğer gruptakilerin sadece 4'te birinde bu süre zarfında iyileşme gözlemlendi.

'Virüsün çoğalmasını zorlaştırıyor'

Araştırma sonuçları henüz kesinleşmedi ve herhangi bir bilimsel yayın organında yer almadı. Son bulguların Nisan ayında, daha kapsamlı verilerle kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Öte yandan araştırma ekibinden Prof. Mona Bafadhel, test sonuçlarının heyecan verici olduğunu söyledi.

Hastanede olmayan Covid-19 hastalarının evde tedavisinde kullanılan yöntemler sınırlı. Bazen semptomları hafifletmek için parasetamol gibi basit ilaçlar tavsiye edilebiliyor.

Bafadhel, etken maddesi budesonit olan ilaçların solunum yoluyla akciğerlere çekildiğinde, virüsün büyük zarar verdiği bu bölgedeki enflamasyonu azalttığını vurguladı.

Test sonuçlarına göre, aynı ilaç 'virüs replikasyonunu' yani virüslerin konak hücrelerde kopyalanmasını da zorlaştırıyor.

Şubat ayında testlere ilişkin daha sınırlı kapsamdaki ilk sonuçlar paylaşılmıştı.

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