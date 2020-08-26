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Araştırmaya göre, bakteriler gezegenler arasında yolculuk yapabiliyor

İLGİNÇ HABERLER  | 26.08.2020 15:11 | Son Güncelleme

Japon bilim insanlarının Uluslararası Uzay İstasyonu’nun dış yüzeyinde yaptığı araştırma, bakterilerin uzayda yıllarca hayatta kalabildiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, bakteriler gezegenler arasında yolculuk yapabiliyor

Araştırmacılar, bu keşfin uzaydaki yaşam formlarının gezegenler arasında yer değiştirebileceğini gösterdiği görüşünde.

Japon bilim insanları, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) yüzeyinde ‘Tanpopo’ isimli üç yıl süren bir deney gerçekleştirdi. Deney sırasında yüzeye yerleştirilen ‘Deinococcus radiodurans’ isimli bakterilerin uzayda üç yıla kadar hayatta kalabildiği anlaşıldı.

Araştırmaya göre, hayatta kalmak için en az 0.5 mm’lik koloniler oluşturan mikroplar, uzaydaki aşırı soğuk ve yüksek radyasyon seviyelerine dayanıklılık gösteriyor. Kolonideki mikroplar arasından ölenlerse yalnızca yüzeyde kalanlar. Bu da altta kalan mikropların hayatta kalması için koruyucu bir tabaka oluşturulması amacıyla gerçekleşiyor.

Edinilen bulgular mikropların, kümelenerek Dünya ve Mars ya da evrenin herhangi bir yeri arasında seyahat edebileceğini ve canlı kalabileceğini gözler önüne seriyor.

Diğer yandan çalışma, yaşamın Dünya’ya, evrenin başka bir yerinden geldiği şeklindeki tartışmalı ‘Panspermia Teorisi’ni destekliyor. Teoride organizmaların gezegen ve güneş sistemleri arasında seyahat edebileceği belirtiliyor.

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