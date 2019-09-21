Araştırmayı seven Muşlu öğrenciye Devlet Arşivlerinden jest

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Muş'ta yaşayan ve özellikle tarih ve siyaset konularına büyük ilgi duyan gelişim bozukluğu hastası 8. sınıf öğrencisinin, araştırma ve öğrenmeye olan merakını canlı tutmak için harekete geçti. Kurum yayınlarından hazırlanan seçki, Başkanı Uğur Ünal'ın kaleme aldığı mektupla öğrenciye gönderildi.

Muş'un Hasköy ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 8. sınıfta öğrenim gören ve bir çeşit gelişim bozukluğu hastası olan Bilal Kaymak'ın yaşıtlarına göre tarih, siyaset ve bilim konularına daha fazla ilgi duyması, araştırma ve öğrenme merakı öğretmeni Sümeyye Halime Gül'ün dikkatini çekti.

Kaymak'ın özelikle tarihi konulara yönelik ilgisini canlı tutmak ve geliştirmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile iletişime geçen Sümeyye öğretmenin bu çabası karşılıksız kalmadı. Devlet Arşivleri Başkanlığınca öğrenci için kurum yayınlarından oluşan kitapların yer aldığı bir seçki hazırlandı.

Kitaplar, Başkan Uğur Ünal'ın Kaymak için özel olarak kaleme aldığı imzalı mektubu ile öğrenciye teslim edilmek üzere Ankara'dan yola çıktı.