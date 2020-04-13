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Arayüzde değişim vakti: YouTube'dan 'işleri kolaylaştıran' yenilik!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.04.2020 14:21 | Son Güncelleme

Google, YouTube Android uygulamasını yeniledi. Yenilenen YouTube uygulaması ile Yorumlar kısmının yeri değiştirildi. Böylece YouTube kullanıcılarının uygulamadaki deneyimi kolaylaştırıldı.

Arayüzde değişim vakti: YouTube'dan 'işleri kolaylaştıran' yenilik!

YouTube özellikle koronavirüs nedeniyle Evde Kal çağrılarına uyduğumuz bu dönemde kullanımını oldukça arttırdı. Bu durum, YouTube'un da kullanıcılarının işini kolaylaştıracak bazı kararlar almasına neden oldu. Zira YouTube uygulamasında işleri zorlaştıran, daha da kolay hale getirelebilecek alanlar yer alıyordu. Nitekim, YouTube bu bölümlerden birini güncelleme kararı aldı.

YOUTUBE YORUMLARINA ULAŞMAK ARTIK DAHA KOLAY

YouTube yorumlar kısmında değişiklik yaptı. Halihazırda önerilen videolar kısmının altında yer alan yorumlar, YouTube'un yeni güncellemesi ile birlikte izlenen videonun açıklama kısmının hemen altına alındı. Söz konusu yenilik ile birlikte yorumları okumak için tüm sayfayı sonuna kadar kaydırmaya gerek kalmayacak, açıklama kısmının hemen ardından yorumlar dizi dizi sıralanacak.

youtube yorum

YENİ YOUTUBE ANDROİD UYGULAMASI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YouTube'un düzenlenmiş uygulaması henüz test aşamasında. Twitter'daki bazı YouTube kullanıcıları, halihazırda yeni uygulama arayüzünü kullanabildiklerini iddia ediyor. YouTube'un yakında tüm Android kullanıcılarına yeni arayüzü sunması bekleniyor. Tabi iOS kullanıcıları da bu yenilikten faydalanacaktır. Fakat şimdilik öncelik sırası Android'in.

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