Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti

Mersin’in Anamur ilçesinde ormanlık alanda av tüfeği ile vurularak öldürülen bir kişiyle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Öldürülen adamın eşi, çocuğu ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi adliyeye sevk edilirken, silahı sıkan H.K.’nin ifadesinde arazi anlaşmazlığından dolayı K.B.’yi öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Anamur ilçesine bağlı Çukurabanoz Mahallesinde 15 Ağustos 2018 tarihinde K.B. isimli bir vatandaş, av tüfeği ile öldürülmüş vaziyette ormanlık alanda bulundu. Bunun üzerine Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde 10 kişilik özel faili meçhul çalışma grubu oluşturuldu. Ekip, olaya karıştığı düşünülen maktulün akrabaları ve olay yerinin yakınında ikamet eden şahısların tek tek ifadesini alırken, elde edilen kamera görüntüleri de netleştirilmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi, HTS ve baz istasyonları kayıtları da alındı.

Öldürülen şahsın eşi, oğlu ve kardeşleri de gözaltına alındı

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde toplanan 10 kişilik ekip, yapılan analiz ve değerlendirmeleri paylaştı. Bunun üzerine kasten öldürme olayı ile ilişkisi olduğu değerlendirilen maktulün eşi B.B., oğlu Y.B., kardeşleri H.B. ve B.B. ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle arasında husumet bulunan H.K., eşi E.K. ve kızı N.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin aralarında yaptıkları telefon görüşmelerine ait HTS kayıtları ile kriminal laboratuvarında iyileştirilen kamera görüntülerinde maktulün öldürülmeden önce şüpheli H.K.’nin otomobiline binerek ormanlık araziye gittiği tespit edildi. Şüpheli H.K.’ye ait olan ve olayda kullandığı değerlendirilen av tüfeği de damadının evinde ele geçirildi. H.K.’nin ifadesinde arazi anlaşmazlığı bulunan K.B.’yi ormanlık alanda av tüfeği ile 3 el ateş ederek öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından 7 kişi adliyeye sevk edildi.



