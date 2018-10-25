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Arazi anlaşmazlığı feci kavgaya dönüştü! Taşlı, sopalı ve silahlı kavga kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 25.10.2018 13:50 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, taş, sopa ve tüfeklerin de kullanıldığı kavga, cep telefonuyla görüntülendi. Kavgada 5 kişi yaralandı.

Arazi anlaşmazlığı feci kavgaya dönüştü! Taşlı, sopalı ve silahlı kavga kamerada

Viranşehir’in kırsal mahallesinde meydana gelen kavgada iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan birbirleriyle akraba iki aile arasında çıkan tartışma, diğer aile bireylerinin de katılmasıyla kısa sürede taş, sopa ve pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Boş bir arazide taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgada birbirlerine saldıran tarafların görüntüsü cep telefonlarıyla saniye saniye görüntülendi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları sopa ve taş darbesiyle yere yığılan taraflardan bazılarının ise tüfekle karşılık vermesi görüntülere yansıdı. Güçlükle sonlandırılan kavgada 5 kişi yaralanırken, cep telefonuyla çekilen görüntüler ise sosyal medya hesaplarından yayınlandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kavga

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