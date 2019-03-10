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Arazi anlaşmazlığı kavgasında ağabeyini öldürdü, yeğenini yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 18:41 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde Yaşar Altan (46), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Ramaza Altan'ı (52) tabancayla vurarak öldürdü, yeğeni Murat Altan'ı (24) ise yaraladı.

Arazi anlaşmazlığı kavgasında ağabeyini öldürdü, yeğenini yaraladı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde Yaşar Altan (46), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Ramaza Altan'ı (52) tabancayla vurarak öldürdü, yeğeni Murat Altan'ı (24) ise yaraladı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Barakobası köyünde meydana geldi. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Yaşar Altan, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu infaz koruma memuru ağabeyi Ramazan Altan ile tartışmaya başladı. Ramazan Altan'ın oğlu Murat Altan babası ve amcasını ayırmak için araya girdi. Bu sırada Yaşar Altan, yanında bulunan tabancayı çekip, ağabeyi Ramazan'a ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Ramazan ve oğlu Murat Altan kanlar içerisinde yere yığılırken, Yaşar Altan ise kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ramazan Altan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Murat Altan ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ramazan Altan'ın cesedi ise inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri Yaşar Altan'ın yakalanması için çalışma başlattı.

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