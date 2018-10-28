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'Arazı anlaşmazlığı' kavgasında dayısını tüfekle öldürdü, 3 kişiyi yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 16:47 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Muammer Kasırga (40), dayısı Burhan Yılmaz'ı (46) tüfekle vurarak öldürdü. Kasırga, olayı duyup gelen 3 akrabayı da tüfekle yaraladı.   Olay, öğle saatlerinde, merkeze bağlı Karacaören köyünde meydana geldi.

'Arazı anlaşmazlığı' kavgasında dayısını tüfekle öldürdü, 3 kişiyi yaraladı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Muammer Kasırga (40), dayısı Burhan Yılmaz'ı (46) tüfekle vurarak öldürdü. Kasırga, olayı duyup gelen 3 akrabayı da tüfekle yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde, merkeze bağlı Karacaören köyünde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan Yılmaz ve Kasırga ailelerinden Muammer Kasırga, dayısı Burhan Yılmaz ile aynı nedenle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Kasırga, dayısına tüfekle ateş etti. Saçmaların hedefi olan Burhan Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayı duyan akrabalar Ahmet Yücel (51), Ferhan Yılmaz (38) ve İsmet Yılmaz (18) da olay yerine geldi. Muammer Kasırga'nın tüfekle ateş açtığı 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Muammer Kasırga, jandarma ekiplerince gözaltına alırken, hayatını kaybeden Burhan Yılmaz'ın cansız bedeni de savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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'Arazı anlaşmazlığı' kavgasında dayısını tüfekle öldürdü, 3 kişiyi yaraladı

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