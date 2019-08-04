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Arazi anlaşmazlığı kavgasında eniştesini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 13:47 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Beştepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Arazi anlaşmazlığı kavgasında eniştesini öldürdü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Beştepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Almanya’da yaşayan ve tatil için memleketlerine gelen A.B. (72) ile 69 yaşındaki eniştesi İ.D., mahalledeki su deposunun olduğu bölgede arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından evine giden A.B., evden aldığı av tüfeği ile eniştesine ateş etti. Silah sesini duyan mahalle sakinleri, olay yerine geldiklerinde İ.D.’yi kanlar içerisinde buldu. Kafasından vurulan İ.D.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Zanlı A.B., ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İ.D.’nin cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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