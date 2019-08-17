'Arazı anlaşmazlığı' kavgasında kardeşi ve yeğenini tüfekle yaraladı

Haluk ŞENTÜRK/BULANCAK (Giresun), DHA - GİRESUN'un Bulancak ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada F.A., kardeşi T.A. ve yeğeni T.A.'yı pompalı tüfekle vurarak, ağır yaraladı.

Olay, ilçenin Kuşluhan köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan F.A., iddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan kardeşi T.A. ve yeğeni T.A. ile tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bunun üzerine F.A., yanındaki pompalı tüfekle kardeşi işe yeğenine ateş açtı. F.A., kaçarken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu 2 kişiyi ambulanslarla Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan T.A. ve T.A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. F.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

