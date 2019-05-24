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Arazi anlaşmazlığı kavgasında yeğenini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 10:48 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde Ali Çiftçi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği yeğeni Kadir Çiftçi'yi (20), tabancayla vurarak öldürdü.

Arazi anlaşmazlığı kavgasında yeğenini öldürdü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde Ali Çiftçi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği yeğeni Kadir Çiftçi'yi (20), tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, ilçeye bağlı Ortadere Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Ali Çiftçi ile yeğeni Kadir Çiftçi, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali Çiftçi, belindeki tabancayı çekip, Kadir Çiftçi’ye ateş etti. Yaralanan Kadir Çiftçi, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çiftçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kadir Çiftçi'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayın ardından kaçan Ali Çiftçi’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Arazi anlaşmazlığı kavgasında yeğenini öldürdü

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