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Arazi anlaşmazlığı nedeni ile yengesi ve yeğenlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı

26.01.2021 22:35 | Son Güncelleme:
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Mardin’in Midyat ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeni ile yengesi ve 2 yeğenine kurşun yağdırdı.

Mardin’in Midyat ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeni ile yengesi ve 2 yeğenine kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Midyat ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazi anlaşmazlığı nedeni ile aralarında husumet bulunan Ş.A. (51), yengesi F.A. (59) ile yeğenleri E.A. (36) ve T.A.’ya (27) kurşun yağdırdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, F.A., E.A. ve T.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Yaralılardan E.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren Ş.A.’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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