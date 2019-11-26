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Arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada muhtar ve oğlu yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 17:51 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Erenler ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen kavgada mahalle muhtarı ve oğlu yaralandı.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen kavgada mahalle muhtarı ve oğlu yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Erenler ilçesi Ekinli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle muhtarı M.C. ve oğlu İ.C. ile İ.Y., A.Ö., R.K. ve H.A. isimli şahıslar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavgada muhtarın oğlu İ.C. karnından bıçaklanarak, muhtar M.C. ise kavga esnasında başından aldığı darbe sonucunda yaralandı.
Olayın şüphelileri İ.Y. ile H.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınma işlemleri esnasında ise olayla ilgisi olmayan F.A. isimli şüpheli jandarma ekiplerine mukavemette bulundu. Olay esnasında çıkan kargaşada F.A. isimli şüpheli de yaralandı. F.A.’nın jandarma personeline mukavemette bulunması ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.
Olaya karışan diğer şüpheli A.Ö. ile R.K. isimli şüpheliler bugün Jasat Timleri tarafından yakalanarak Erenler İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Meydana gelen kasten yaralama olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan İ.Y., H.A., R.K., ve A.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken jandarma tarafından yapılan yazılı açıklamada konuyla ilgili gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği aktarıldı.

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