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Arazi anlaşmazlığı tartışmasında yeğenini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 16:06 | Son Güncelleme

KONYA'da çiftçi Osman Pamuk (54), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni Kemal Pamuk'u (34)  av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı.

Arazi anlaşmazlığı tartışmasında yeğenini vurdu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da çiftçi Osman Pamuk (54), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni Kemal Pamuk'u (34) av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı. Kemal Pamuk hastanede tedaviye alınırken, Osman Pamuk ile olaya karıştığı öne sürülen 2 oğlu, gözaltına alındı.
Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi Kayaaltı mevkiinde meydana geldi. Kemal Pamuk, tarlada traktörle çalışırken, arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir süredir küs olduğu Osman Pamuk ile oğulları Mustafa Resul (23) ve Ahmet Pamuk (27) geldi. Kemal Pamuk ile amcası ve oğulları arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Osman Pamuk, yanındaki av tüfeğiye yeğeni Kemal'e ateş açtı. Karnından ve ayağından vurulan Kemal Pamuk kanlar içinde yere yığılırken, baba ve oğulları kaçtı.
Çevredeki mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kemal Pamuk, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Pamuk'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Osman Pamuk ile oğullarını gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

​FOTOĞRAFLI

Arazi anlaşmazlığı tartışmasında yeğenini vurduArazi anlaşmazlığı tartışmasında yeğenini vurduArazi anlaşmazlığı tartışmasında yeğenini vurduArazi anlaşmazlığı tartışmasında yeğenini vurdu

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