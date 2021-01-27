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  4. Arazi anlaşmazlığı yüzünden evlat katili oldu

Arazi anlaşmazlığı yüzünden evlat katili oldu

27.01.2021 19:28 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir baba, arazi yüzünden tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Çiyanlı köyünde yaşayan Zeki K.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir baba, arazi yüzünden tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Çiyanlı köyünde yaşayan Zeki K. ile oğlu Zübeyir K. (35) arasında köydeki bir arazi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonucunda baba Zeki K. yanında bulundurduğu pompalı tüfekle oğlu Zübeyir K.’yi vurdu. Göğsünden vurulan ve ağır yaralanan Zübeyir K. önce Kadirli Devlet Hastanesi’ne ardından da hayati tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Üç gündür Osmaniye Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Zübeyir K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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