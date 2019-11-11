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Arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı amcasının oğlunu öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 10:36 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde araza anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı amcasının oğlunu öldüren şüpheli şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt ilçesine bağlı Akçabel köyünde amca çocukları olan Hikmet G.

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde araza anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı amcasının oğlunu öldüren şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt ilçesine bağlı Akçabel köyünde amca çocukları olan Hikmet G. ile Hüseyin Gür arasında iddialara göre arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma yerini kavgaya bırakması üzerine Hikmet G, yanında bulundurduğu silahla Hüseyin Gür’e ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Hüseyin Gür, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Köyde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi Hikmet G’yi gözaltına aldı.
Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Hüseyin Gür’ün cenazesi, Adli Tıp Kuruman gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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