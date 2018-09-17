Arazi anlaşmazlığı yüzünden yeğenini öldürdü

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, Mehmet Ali Yetim, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni Mehmet Yetim'i (41) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, dün akşam, merkez Karaköprü ilçesinin Ayanlar kırsal mahallesinde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Mehmet Yetim ile amcası Mehmet Ali Yetim, tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Mehmet Ali Yetim, kavga sırasında, pompalı tüfekle yeğeni Mehmet Yetim'e ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mehmet Yetim, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, Mehmet Ali Yetim ile ismi öğrenilemeyen 17 yaşındaki oğlunu gözaltına aldı. Mehmet Yetim’in cenazesi ise yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
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