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  4. Arazi anlaşmazlığında ağabey kardeşini vurdu

Arazi anlaşmazlığında ağabey kardeşini vurdu

23.02.2021 23:23 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da arazi anlaşmazlığından dolayı ağabey silahla kardeşini vurarak yaraladı.Olay, Sivrice ilçesine bağlı Kavalı köyü Boğaz mezrasında meydana geldi.

Elazığ’da arazi anlaşmazlığından dolayı ağabey silahla kardeşini vurarak yaraladı.

Olay, Sivrice ilçesine bağlı Kavalı köyü Boğaz mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında ağabey İ.A. kardeşi S.A.’yı silahla vurarak yaraladı. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bacağından yaralanan A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan ağabey ise mezra çıkışında jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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