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Arazi aracı, dere yatağına devrildi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 17:19 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan arazi aracı ATV'nin dereye uçması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Arazi aracı, dere yatağına devrildi: 2 yaralı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan arazi aracı ATV'nin dereye uçması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Yanık Mahallesi Dereiçi mevkisinde meydana geldi. Mustafa Ali Gaba ve kuzeni Bilal Ali Gaba, arazi aracı ATV ile ormanda gezmeye çıktı. Mustafa Ali Gaba'nın kontrolünden çıkan ATV, yoldan yaklaşık 5 metre aşağıdaki Yanık Deresi'ne devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, olay yerine geldi. Sağlık görevlileri, yaralılara kaza yerinde ilk müdahalede bulundu. Dere yatağından çıkarılan Mustafa Ali Gaba ve kuzeni Bilal Ali Gaba, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Arazi aracı, dere yatağına devrildi: 2 yaralıArazi aracı, dere yatağına devrildi: 2 yaralıArazi aracı, dere yatağına devrildi: 2 yaralıArazi aracı, dere yatağına devrildi: 2 yaralı

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