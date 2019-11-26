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Arazi çetesine "Akbaba" operasyonuyla darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 10:16 | Son Güncelleme

Adana’da arazilere zorla el koyup, sahte evrakla 3 milyon lira devletten destek pirimi aldığı öne sürülen ve "Akbaba" operasyonuyla yakalanan aralarında bir muhtar, baba ile oğlun da olduğu 17 zanlıdan 9’u adliyeye sevk edildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri Karataş ve Yüreğir ilçelerinde çiftçilerin arazilerine zorla el koyup onların adına sahte evraklar düzenleyerek yaklaşık 3 milyon lira devletten Çiftçi Kredi Sisteminden (ÇKS) destek pirimi aldığı öne sürülen bir organize suç örgütünün olduğu bilgisine ulaştı.Polis, bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı.

Adana’da arazilere zorla el koyup, sahte evrakla 3 milyon lira devletten destek pirimi aldığı öne sürülen ve "Akbaba" operasyonuyla yakalanan aralarında bir muhtar, baba ile oğlun da olduğu 17 zanlıdan 9’u adliyeye sevk edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri Karataş ve Yüreğir ilçelerinde çiftçilerin arazilerine zorla el koyup onların adına sahte evraklar düzenleyerek yaklaşık 3 milyon lira devletten Çiftçi Kredi Sisteminden (ÇKS) destek pirimi aldığı öne sürülen bir organize suç örgütünün olduğu bilgisine ulaştı.
Polis, bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Yaklaşık 6 ay süren takip sonucunda iddiaya göre Adıyaman’dan yıllar önce gelen ve ilk geldiklerinde sadece 5 dönüm arazileri olan K. ailesinin Karataş ilçesinin bir mahalle muhtarının da yardımıyla aralarında ikisinin de öldüğü 74 vatandaştan 65 parsel araziyi zorla sahiplendiği belirlendi. K. ailesinin şu an toplamda 3 bin dönüm araziye sahip olduğu bunun yanı sıra 2 bin dönümde kiralama yöntemiyle arazi ekip biçtiği tespit edildi. Ayrıca muhtarın mührünün bulunduğu 74 çiftçinin arazisinin bu şahıslara geçtiğini belgeleyen 43 belgenin ise kriminal incelemesinde sahte olduğu iddia edildi.
Örgüt tarafından mağdur edilen kişilerin de ifadelerini alan ekipler, önceki gün “Akbaba” adını verdiği operasyon için düğmeye bastı. 22 Kasım’da şafak vakti 15 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskında aralarında muhtar S.K.’nin bulunduğu toplam 17 kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 av tüfeği ele geçirildi. Örgüt elemanlarının sahte evraklarla bugüne kadar arazileri kendilerinin gibi gösterip 3 milyon lira ürün destek pirimi aldığı öne sürüldü. Gözaltına alınan zanlılar arasında ana-kız, baba-oğlun da olduğu öğrenildi. Ayrıca zanlıların alınan ilk ifadelerinde yasal olmayan hiçbir işlemlerinin olmadığını, bütün işlemlerinin yasal olduğunu söylediği öğrenildi.
Zanlılardan ifadesi alınan 5 kamu kurum görevlisi ve anne ile kızıyla birlikte 8 zanlı sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Aralarında muhtarın da bulunduğu 9 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4’ü savcılıktan serbest kalırken, 5’i adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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