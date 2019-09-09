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Arazi davasında 7 kişiye uzaklaştırma kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 17:25 | Son Güncelleme

Ordu’nun Gülyalı ilçesi Mustafalı Çakırlı Mahallesi’nde geçen hafta arazi anlaşmazlığı tartışması sırasında yakınları tarafından kafasına kazıkla vurulan Nevşin Yücel davasında 7 kişiye uzaklaştırma cezası verildi.10 gün önce yaşanan olayda Nevşin Yücel (55), evinin önüne gelen ve aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amcası Hayrettin Ç.

Arazi davasında 7 kişiye uzaklaştırma kararı

Ordu’nun Gülyalı ilçesi Mustafalı Çakırlı Mahallesi’nde geçen hafta arazi anlaşmazlığı tartışması sırasında yakınları tarafından kafasına kazıkla vurulan Nevşin Yücel davasında 7 kişiye uzaklaştırma cezası verildi.
10 gün önce yaşanan olayda Nevşin Yücel (55), evinin önüne gelen ve aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amcası Hayrettin Ç. (67) ile bir süre tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu her iki tarafın çocukları ve yakınlarının da dahil olduğu kavga arbedeye dönüştü. Kavga sırasında Hayrettin Ç., yerden aldığı sırıkla yeğeni Nevşin Yücel’in başına vurdu. 4 kişinin de darp sonucu yaralandığı kavgada, kadının başına hastanede 22 dikiş atıldı.
Olayın mahkemeye intikal etmesi üzerine Ordu Aile Mahkemesi verdiği ara kararında Yücel’e şiddet uyguladığı iddia edilen Hayrettin Ç., C.Ş, A.Ş, Z.Ç., Ö.Ç., U.Ç. ve H.Ş. hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Buna göre bu kişilerin şiddet mağduru Nevşin Yücel’in ev ve iş yerine yaklaşması yasaklandı.
Öte yandan, kafasına 22 dikiş atılan kadının tedavisi sürüyor.

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