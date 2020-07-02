HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Arazi için tartıştığı kardeşinin önce evini yaktı, sonra silahla öldürdü

Arazi için tartıştığı kardeşinin önce evini yaktı, sonra silahla öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2020 18:29 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü.

Arazi için tartıştığı kardeşinin önce evini yaktı, sonra silahla öldürdü

Olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Babalı Mahallesi’nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali P. (73) ve kardeşi Osman Yavaş (62) arasında arazi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın sonrasında Ali P., önce kardeşi Osman Yavaş'a ait evi ateşe verdi. Daha sonra çıkan kavga sırasında yanında bulundurduğu silahını çıkartan Ali P., kardeşine ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Osman Yavaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen 122 Acil Yağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KOCAELİ

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucunda Osman Yavaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri ise evde çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Ali P. olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim oldu. Ekipler tarafından olay yerinden yapılan incelemelerin ardından Osman Yavaş'ın cenazesi otopsi incelemesi için Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milli gelirin yarısını üretiyorlar! Türkiye'nin en büyükleri açıklandı Milli gelirin yarısını üretiyorlar! Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
Dünyaya geldi! Türkiye'de ilkDünyaya geldi! Türkiye'de ilk
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş! 'Firari FETÖ sanığı' çıktı

Flaş! 'Firari FETÖ sanığı' çıktı

'Bu rakamlarla eylülde okulları açmayı unutun'

'Bu rakamlarla eylülde okulları açmayı unutun'

Şoke eden detaylar! 'Nasıl seviştiğinizi de anlat bari' dedim'

Şoke eden detaylar! 'Nasıl seviştiğinizi de anlat bari' dedim'

Ödemeler 8-10 Temmuz'da yapılacak

Ödemeler 8-10 Temmuz'da yapılacak

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Ankara Valiliği: 15 gün süreyle kısıtlandı

Ankara Valiliği: 15 gün süreyle kısıtlandı

İlginizi Çekebilir

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Araba çarptı' dedi, hastaneye getirilince doktora saldırdı

'Araba çarptı' dedi, hastaneye getirilince doktora saldırdı

Türkiye'de ilk! Bebek kutup penguenin ismini vatandaşlar seçecek

Dünyaya geldi! Türkiye'de ilk

Riva’daki Elmasburnu plajını 4 gün yalnızca kadınlar, 3 gün aileler kullanacak

Bu plajı 4 gün kadınlar, 3 gün aileler kullanacak

Hırsızlık yaparken yakalanan anne ile kızına 900 lira maske cezası

Hırsızlık yaparken yakalandılar, maskeden ceza yediler

Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'ten acı haber

Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber

Nevşehir'de 2 çocuk annesi 9'uncu katın balkonundan düştü!

9'uncu katın balkonundan düştü! Durumu ağır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.