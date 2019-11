Arazi kamulaştırma bedelllerinin düşük olduğunu belirtip, valilik önünde toplandılar

Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- RİZE’de yapımı süren sanayi sitesinin 2'nci etap çalışmaları için alınan 'acele kamulaştırma' kararı nedeniyle Rize Valiliği önüne gelen

Uzunköy halkı, bedellerin çok düşük olduğunu söyleyerek, tepkilerini dile getirdi.

Rize Merkez Çiftekavak Mahallesi mevkiinde yapımı devam eden sanayi sitesi projesi için Çiftekavak, Hayrat, Kambursırt mahalleleri ile Uzunköy köyündeki 153 dönüm taşınmaz için acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. Bölgede metrekaresine 55-65 TL arasında kamulaştırma bedeli verilen mülk sahipleri, Rize Valiliği önünde toplanarak düşük olduğunu belirttiği fiyatlara tepki gösterdi.

Belediye binası önünden valilik önüne kadar yürüyen grup adına açıklama yapan Şaban Kanoğlu, haklarını alana kadar pes etmeyeceklerini belirterek, "Acil kamulaştırma kararı kapsamında Rize Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından taşınmazlarda keşif yapılmış ve alınan kararlar gereğince takdir edilen bedeller adımıza bloke edilmiştir. Mahalle halkına kamulaştırma kararları tebliğ edilmiştir. Tarafımıza tebliğ edilen kararlar yöre halkını şoka uğratmıştır. Taşınmazlarımızın metrekaresine tarlalar için 55 TL, çaylık alanlar için 65 TL arasında değişen fiyatlar konulmuş ve kamulaştırma bedelleri bu miktarlar üzerinden bloke edilmiştir. Rize'nin her yerinde yapılan kamulaştırmalar ve bu kamulaştırmalarda takdir edilen değerler, ödenen paralar bellidir. Bize takdir edilen bedeller, bu bedellerle karşılaştırıldığında çok komiktir. Takdir edilen bu bedeller fahiş oranda düşüktür. Yöre halkı, 250-300 senedir bu topraklarda ikamet etmektedir. Atamızdan kalan bu toprakların manevi değeri paha biçilmezdir” dedi.

'HAKKIMIZI VERSİNLER'

Arazisi kamulaştırılacak olan Naciye Yanbay da, “Büyüdüğüm, hayatımızın geçtiği yerler böyle üç kuruşa alınır mı? Hakkımızı istiyoruz. Her şeyimizi üç kuruş alıyorlar, biz bu duruma razı gelmeyiz" diye konuştu.

Emine Kan ise, "Biz çaylıklarla geçiniyoruz, ben ondan çocuk okutacağım, kendim geçineceğim, emeklim yok. Biz sağsak oraya bir kişi giremez, hakkımızı versinler, hiç olmazsa bir şey alalım, çayımız kalmıyor" diye konuştu. Yapılan açıklamanın ardından kalabalık adına 5 kişi, Vali Kemal Çeber ile görüşmek üzere valiliğe alındı.

