HABER

Arazi kavgası cinayetinde şüpheli ve 7 yakını adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 12:22 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde arazi kavgasında av tüfeğiyle Mehmet Ali Merih (74) ile oğlu Rüştü Merih'i (53) öldüren, kızı Mesudiye Kılıç'ı (54) yaralayan S.Ü.

Arazi kavgası cinayetinde şüpheli ve 7 yakını adliyede

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde arazi kavgasında av tüfeğiyle Mehmet Ali Merih (74) ile oğlu Rüştü Merih'i (53) öldüren, kızı Mesudiye Kılıç'ı (54) yaralayan S.Ü. ile gözaltına alınan 7 yakını, adliyeye sevk edildi.
Serik'e bağlı Çatallar Mahallesi Kır mevkiinde dün meydana gelen olayda S.Ü., iddiaya göre daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Mehmet Ali Merih ile çocukları Rüştü Merih ve Mesudiye Kılıç ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ü. yanında getirdiği av tüfeğiyle Mehmet Ali Merih ve çocuklarına ateş açtı. 3 kişi tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanırken, S.Ü. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler tarafından hastaneye götürülen Mehmet Ali Merih Serik Devlet Hastanesi'nde, Rüştü Merih de Aksu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kolundan yaralanan Mesudiye Kılıç ise sevk edildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
YAKINLARI DA GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından kaçan S.Ü., kısa süre sonra tüfeğiyle birlikte karakola giderek teslim oldu. Savcılığın talimatıyla jandarma ekipleri S.Ü.'nün 7 yakınını da gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından cinayet şüphelisi S.Ü. ve yakınları bugün adliyeye sevk edildi. Tartışmanın her iki ailenin de kullandığı hazine arazisindeki sınır anlaşmazlığı yüzünden çıktığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Arazi kavgası cinayetinde şüpheli ve 7 yakını adliyedeArazi kavgası cinayetinde şüpheli ve 7 yakını adliyedeArazi kavgası cinayetinde şüpheli ve 7 yakını adliyede

Evli erkekle otelde buluşup... Tüm mesajları ortaya çıktı!Evli erkekle otelde buluşup... Tüm mesajları ortaya çıktı!
Yürüyüşünden şüphelenilen 6 kişinin ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktıYürüyüşünden şüphelenilen 6 kişinin ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı
Karda mahsur kalan otomobildeki hasta, paletli ambulansla kurtarıldıKarda mahsur kalan otomobildeki hasta, paletli ambulansla kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken attığı poşetten uyuşturucu çıktı

'Dur' ihtarına uymadı, attığı poşetten çıkan şoke etti

Oğlunun cenaze törenine kelepçeli olarak katıldı

Oğlunun cenaze törenine kelepçeli olarak katıldı

151 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

151 suç kaydı vardı! Böyle yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.