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Arazi kavgası cinayetinde şüpheli ve 7 yakını adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 16:44 | Son Güncelleme

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan arazi kavgası sırasında av tüfeğiyle Mehmet Ali Merih ile oğlu Rüştü Merih'i öldürdüğü, kızı Mesudiye Kılıç'ı da yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Süleyman Ünal, tutuklandı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan arazi kavgası sırasında av tüfeğiyle Mehmet Ali Merih ile oğlu Rüştü Merih'i öldürdüğü, kızı Mesudiye Kılıç'ı da yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Süleyman Ünal, tutuklandı. Ünal ile birlikte gözaltına alınan 7 yakını ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Süleyman Ünal'ın ifadesinde, Mehmet Ali Merih ve Rüştü Merih ile aralarında arazi anlaşmazlığı olduğunu anlatarak, olay günü de baba ile oğlunun araziden çıkmalarını sağlamak için korkutmak amacıyla havaya ateş ettiğini anlattığı öğrenildi. Ölen baba ve oğlunun, kendisi ile yanında bulunan oğlu S.'ye saldırdığını öne süren Süleyman Ünal'ın "Kendimi ve ailemi korumak için ateş etmeye devam ettim. Mesudiye, kaza ile yaralandı" dediği kaydedildi.

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