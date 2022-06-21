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  4. 'Arazi' kavgasında kan döküldü! AK Partili Bulut yaşamını yitirdi

'Arazi' kavgasında kan döküldü! AK Partili Bulut yaşamını yitirdi

21.06.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da kırsal alanda 'arazi' nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kanlı biten kavgaya karışan, Çat Belediyesi'nin AK Parti'li Meclis Üyesi Haydar Bulut tabancayla vuruldu. Bulut yaşamını yitirirken Bulut'u vuran Doğan Edebali de bıçak darbesi alarak yaralandı. Edebali'nin hastanede tedaviye alındığı bildirildi. Edebali'nin olay yerinden kaçan kardeşleri ise aranıyor.

'Arazi' kavgasında kan döküldü! AK Partili Bulut yaşamını yitirdi

Olay, sabah saatlerinde Göbekören Mahallesi'deki arazide meydana geldi. İddiaya göre, Çat Belediyesi'nin AK Parti'li Meclis Üyesi Haydar Bulut, Doğan Edebali ve isimleri öğrenilemeyen 2 kardeşiyle arazi yüzünden kavga etti.

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Doğan Edebali

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kardeşlerin darbettiği Bulut üzerindeki bıçakla Doğan Edebali'yi yaraladı. Doğan Edebali de tabancayla ateş etti. Bulut, isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Doğan Edebali, hastaneye kaldırılırken, 2 kardeşi olay yerinden kaçtı.

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Haydar Bulut

Bölgede güvenlik tedbirlerini artıran jandarma 2 kardeşi arıyor.

(DHA)

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