HABER

'Arazi' kavgasında kardeşi ile yeğenini bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 17:56 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 kardeş kavga etti.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 kardeş kavga etti. Sopa ve bıçakların kullandığı kavgada S.S. (57), kardeşi ve yeğenini bıçaklayarak, yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde, Ereğli'ye bağlı Doğancılar köyünde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olan S.S. ile kardeşi N.S. (55) ve onun oğlu E.S. (20) arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken S.S., sopa darbeleriyle hafif yaralandı. S.S., daha sonra evden aldığı bıçakla N.S. ile E.S.'ye saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan N.S. ve E.S., sağlık görevlilerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.S., ağır yaralanırken, E.S.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, S.S.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'de 'sarıkız' paniğiKayseri'de 'sarıkız' paniği
24 saniyede motosikleti çaldılar24 saniyede motosikleti çaldılar
Midibüs ile demir korkulukların arasında kalıp, ağır yaralandıMidibüs ile demir korkulukların arasında kalıp, ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

Yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.