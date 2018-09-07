HABER

Arazi kavgasında kayınpederini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 13:12 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, Adem B. arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınpederi Ahmet Batar'ı (49), av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

Arazi kavgasında kayınpederini öldürdü

Mustafa KANLI- Taha AYHAN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, Adem B. arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınpederi Ahmet Batar'ı (49), av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.
Olay, dün gece Tokdemir Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olan Adem B. ile kayınpederi Ahmet Batar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında öfkelenen Adem B. yanındaki tüfekle kayınpederine ateş açmaya başladı. Tüfekten çıkan saçmalara hedef olarak ağır yaralanan Ahmet Batar, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin kaldırdığı hastanede yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Batar'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konulurken, Adem B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Arazi kavgasında kayınpederini öldürdüArazi kavgasında kayınpederini öldürdüArazi kavgasında kayınpederini öldürdüArazi kavgasında kayınpederini öldürdü

PARTNERMarketten aldı! Az kalsın ölüyorduMarketten aldı! Az kalsın ölüyordu
FETÖ üyeliği iddiasıyla aranırken yakalandıFETÖ üyeliği iddiasıyla aranırken yakalandı
Birlikte yaşadığı kadın evin terk edince ölmeye kalkıştıBirlikte yaşadığı kadın evin terk edince ölmeye kalkıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

'Seri katil' Mehmet Ali Çayıroğlu 5 kişinin daha katil zanlısı çıktı

'Seri katil' Mehmet Ali Çayıroğlu 5 kişinin daha katil zanlısı çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Birlikte yaşadığı kadın evi terk edince...

Birlikte yaşadığı kadın evi terk edince...

Masaj salonunda basıldılar! Şok detaylar

Masaj salonunda basıldılar! Şok detaylar

Köpek havlaması mahalleli ile inşaat işçilerini birbirine düşürdü

Köpek havlaması mahalleli ile inşaat işçilerini birbirine düşürdü

5 yaşındaki Eren, tatil köyünün havuzunda boğuldu

5 yaşındaki Eren, tatil köyünün havuzunda boğuldu

Sokak artasında bıçaklı saldırıya uğrayan bakkal hayatını kaybetti

Sokak artasında bıçaklı saldırıya uğrayan bakkal hayatını kaybetti

Otobüsün mazotu bitti, yolculardan mazot parası istediler

Otobüsün mazotu bitti, yolculardan mazot parası istediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.