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Arazi kavgasında kız kardeş, ağabeyini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 15:13 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, Hülya B.

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, Hülya B. (44), hayvan otlatma ve arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga ettiği ağabeyi Ramazan Zümrütler'i (51) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Hülya B. ve eşi Hasan B., gözaltına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde, Savaştepe'ye bağlı Sarıbeyler Mahallesi Boztepe mevkisinde meydana geldi. Ramazan Zümrütler (51) ile kardeşi Hülya B. (44) arasında, hayvan otlatma ve arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Hülya B., ağabeyine av tüfeğiyle 3 el ateş etti. Zümrütler, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyup, olay yerine gelenler ise jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ramazan Zümrütler'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma, Hülya B. ve eşi Hasan B.'yi gözaltına aldı. Bölgede, cinayette kullanılan av tüfeği de ele geçirildi. Ramazan Zümrütler'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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