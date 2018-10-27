Arazi kavgasında komşusunu öldürdü, oğlunu yaralı

Taha AYHAN/ KULUNCAK (Malatya), (DHA)- MALATYA'da Turan D., tarla komşusu Enver Zengin'i aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle tüfekle öldürdü, oğlu Resul Zengin'i yaraladı.

Olay, Malatya'nın Kuluncak ilçesi Terzihan Mahallesi'nde meydana geldi. Enver Zengin ile oğlu Resul Zengin tarlaya gitti. Baba ile oğlu tarladayken arazi anlaşmazlığı nedeniyle komşu tarlanın sahibi Turan D. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Turan D. tüfekle ateş açtı. Saçmalara hedef olan Enver Zengin olay yerinde yaşamını yitirirken, oğlu Resul Zengin yaralandı. Yaralı Zengin, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Enver Zengin'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Turan D. gözaltına alındı.

