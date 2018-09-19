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Arazi kavgasında kuzenini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 00:01 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden kava ettiği amcasının oğlu S.T.

Yaşar KORKUSUZ/ADANA, (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden kava ettiği amcasının oğlu S.T. tarafından tabancayla vurulan Lütfi Ethem T., hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Arslanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden sorun yaşayan amca çocukları Lütfi Ethem T. ve S.T., tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine S.T., tabancayla kuzenine ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Lütfi Ethem T. , çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı T., buradan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Çok kan kaybeden Lütfi Ethem T., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Cinayet zanlısı S.T.'yi yakalamak çalışma başlatan güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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