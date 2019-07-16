HABER

Arazi kavgasında ölen baba ve oğlu yan yana toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 16:32 | Son Güncelleme

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülen Recep Uysal (60) ile oğlu Cüneyt Uysal (18), yan yana toprağa verildi.

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA)- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülen Recep Uysal (60) ile oğlu Cüneyt Uysal (18), yan yana toprağa verildi. Olay, Pazar günü ilçeye bağlı Sine Köyü Müstekler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Recep Uysal ve Hasan Kılıç (70) köy meydanında karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma baltalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Baltayla başından yaralanan Kılıç, üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek, Recep Uysal ile oğlu Cüneyt Uysal'a ateş etti. Baba ve oğlu olay yerinde hayatlarını kaybetti. Ağır yaralanan Hasan Kılıç ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. YAN YANA DEFNEDİLDİLER Baba ve oğlunun cenazeleri yakınları tarafından bugün morgdan alınarak, Safranbolu İzzetpaşa Camii'ne getirildi. Polis, cenaze sırasında cami avlusu ile çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Recep Uysal ve Cüneyt Uysal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Tamtürk'ün de katıldığı cenaze namazının ardından Sine Köyü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

PARTNERGöğüslerinizin büyük görünmesi için...Göğüslerinizin büyük görünmesi için...
Tarsus'ta yıldırım düştü; 25 küçükbaş öldüTarsus'ta yıldırım düştü; 25 küçükbaş öldü
Polis şehit eden katile ağırlaştırılmış müebbetPolis şehit eden katile ağırlaştırılmış müebbet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

Küçük Toprak kocaman oldu! Son hali olay

Küçük Toprak kocaman oldu! Son hali olay

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Sancaktepe'de minibüse çarpan halk otobüsü dükkana girdi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da halk otobüsü dükkana girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.