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Arazi meselesi yüzünden tartıştığı komşusunu öldürüdü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 20:32 | Son Güncelleme

 ÇORUM’un Laçin ilçesinde Hasan Küplüce (85) arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı komşusu Osman Fındık'ı (60) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Arazi meselesi yüzünden tartıştığı komşusunu öldürüdü

Yusuf ÇINAR/LAÇİN, (Çorum), (DHA) - ÇORUM’un Laçin ilçesinde Hasan Küplüce (85) arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı komşusu Osman Fındık'ı (60) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, saat 17.30 sıralarında Laçin ilçesi Çamlıca Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Küplüce, arazi anlaşmazlığı yüzünden Osman Fındık ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Küplüce av tüfeği ile Osman Fındık’a ateş etti. Fındık, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Fındık'ın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fındık'ın cansız bedeni otopsi için Laçin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri cinayet şüphelisi Hasan Küplüce’yi evinde suç aleti av tüfeği ile birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Arazi meselesi yüzünden tartıştığı komşusunu öldürüdü

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