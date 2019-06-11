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Arazi ortasında köylülerin 'doğal jakuzi' keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 10:24 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yeniyapan köyü yakınlarındaki arazi ortasından çıkan ve termal olduğu sanılan sıcak su, köylülerin 'doğal jakuzi' mekanı oldu.

Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yeniyapan köyü yakınlarındaki arazi ortasından çıkan ve termal olduğu sanılan sıcak su, köylülerin 'doğal jakuzi' mekanı oldu. Köy Muhtarı Serdar Yıldırım, "Burası kaplıca bölgesine yakın. Şifalı bir su. Değerlendirilmesini bekliyoruz" dedi.

Sivas kent merkezine 30 kilometre mesafede Yeniyapan köyü yakınlarında araziden çıkan su, köy gençlerinin eğlence mekanı oldu. Yer altından kaynayarak çıkan ve sıcaklığı 35-40 dereceyi bulan su doğal bir jakuzi görünümünde. Yazın havaların da ısınmasıyla birlikte köyün gençleri, zaman zaman suyun çıktığı kaynak noktasına girerek keyif yapıyor. Köy sakinleri de Sivas'ın meşhur Sıcak Çermik Kaplıca havzası ile aynı bölgede bulunan ve benzer özellikler taşıyan suyun değerlendirilmesini istiyor.

TURİZME AÇILMASI TALEBİ

Yeniyapan köyü muhtarı Serdar Yıldırım, sıcak suyun yaklaşık 2 yıl önce arazide ortaya çıktığını belirterek, "Bu su köyümüzün arazisinde çıkıyor. Kükürtlü bir su. Yetkililerden, büyüklerimizden buranın değerlendirilmesini istiyoruz. Gençlerimiz buraya gelip eğleniyorlar. Şifalı bir su da diyebiliriz" dedi. Yetkililerin daha önce bölgeye gelip inceleme yaptığını ancak bir gelişme olmadığını belirten Yıldırım, "Buranın değerlendirilmesini ve eğer mümkünse turizme açılmasını istiyoruz. Su, Sıcak Çermik kaplıcasındaki ile aynı derecede diyebiliriz. Su şu an burada boşa akıp gidiyor" diye konuştu.

SICAK SU KEYFİ

Köyün gençlerinden Nuri Doğan, zaman zaman kaynağa gelip suya girdiklerini belirterek, "Bu su doğal ve Allah'ın bize verdiği bir güzellik. Biz de buraya sıklıkla gelip eğleniyoruz. Su sürekli yenilenip değişiyor. Biz de burada zaman geçiriyoruz. Çok sıcak ve evde hazırlanmış su gibi keyif yapıyoruz. Doğal bir jakuzi gibi" dedi. Furkan Kuzgun ise, "Burası bizim için eğlence mekanı oldu. Buralara tesis yapılarak suyun değerlendirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

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