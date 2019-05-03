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Arazi sahibi ikna edildi, yol yeniden ulaşıma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 13:40 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, 2 kardeşiyle 4 yıl önce başlattığı hukuk mücadelesini kazanıp, tapulu arazilerinde kalan Narınca Alt Geçidi'ni trafiğe kapatan Nafiz Özkara, Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Karayolları 2.

Arazi sahibi ikna edildi, yol yeniden ulaşıma açıldı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kula ilçesinde, 2 kardeşiyle 4 yıl önce başlattığı hukuk mücadelesini kazanıp, tapulu arazilerinde kalan Narınca Alt Geçidi'ni trafiğe kapatan Nafiz Özkara, Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Karayolları 2. Bölge temsilcileri ile yaptığı görüşmede, mağduriyetlerinin 20 gün içinde giderileceği sözünün verilmesiyle 1 gün sonra yolu açtı.
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nce 4 Eylül Mahallesi Şoför Evleri mevkisinde araçlar için yaptırılan Narınca Alt Geçidi, 2014 yılının Şubat ayında hizmete açıldı. Kula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde memur olan Nafiz Özkara, alt geçidin yapıldığı yerin, babası Nasuh Ali Özkara'dan kendisi ve 2 kardeşine miras olarak kalan araziye inşa edildiğini belirterek, 1 yıl sonra dava açıp, hukuk mücadelesi başlattı. Kardeşlerinden de vekalet alarak, açtığı davayı kazanan Özkara, dün alt geçidin kendi arazilerinde kalan bölümünü briket örüp, trafiğe kapattı.
AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, ilçenin en işlek alt geçitlerinden birinin trafiğe kapatılmasını AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'e iletip, sorunun çözümü için destek istedi. İlçe Bakanı Palabıyık, Karayolları 2. Bölge Müdürü Yakup Dost, Milletvekili Aydemir de Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile görüşüp, mağduriyetin giderilmesini istedi. Bunun üzerine Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri, Kula Kaymakamı Kemal Duru ile birlikte alt geçidi trafiğe kapatan Nafiz Özkara'yı evinde ziyaret edip, gelecek hafta çalışmalara başlayıp, 20 gün içinde istimlak bedelini ödeyerek, sorunu gidereceklerinin sözünü verdi. Bunun üzerine ikna olan Özkara, belediye işçilerinin de yardımıyla briketleri kaldırıp, alt geçidi tekrar trafiğe açtı.
Kula Kaymakamı Kemal Duru, alt geçidin tekrar trafiğe açılması için yapılan çalışmaları izleyip, basın mensuplarına bilgi verdi. Kaymakam Duru, yolun kapatıldığı briketlerin taşınmasına da yardımcı oldu.

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Arazi sahibi ikna edildi, yol yeniden ulaşıma açıldıArazi sahibi ikna edildi, yol yeniden ulaşıma açıldıArazi sahibi ikna edildi, yol yeniden ulaşıma açıldıArazi sahibi ikna edildi, yol yeniden ulaşıma açıldı

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