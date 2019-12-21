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Arazi satma vaadiyle 40 milyon TL'lik vurgun yapmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 01:39 | Son Güncelleme

ANKARA'da, kıyı bölgelerinden alacakları arazileri yüksek karla yabancı kişilere satacaklarını belirtip, 20 kişiyi dolandıran 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, kıyı bölgelerinden alacakları arazileri yüksek karla yabancı kişilere satacaklarını belirtip, 20 kişiyi dolandıran 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 40 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda, arazi alım satımı yaparak yüksek kar sağlayacakları vaadiyle vatandaşları dolandıran 2 ayrı grup halinde çalışan 4 kişinin izine ulaştı. Ekipler, şüphelileri takibe aldı. Aylar süren takip sonucunda, şüphelilerin kıyı bölgelerinden alacakları arazileri yabancı kişilere yüksek karla satacaklarını söyleyerek 20 kişiyi yaklaşık 40 milyon TL dolandırdığı belirlendi. Bunun üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, 'Ağa' lakaplı elebaşı dahil 4 kişi gözaltına alındı.
ÇİFTLİK BANK BENZERİ 'ARSA BANK'
Şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, başkalarına ait çok sayıda banka ve kredi kartı ele geçirirken, grubun 'Ağa' lakaplı elebaşının saklandığı evde yurt dışına kaçma planları yaptığını tespit etti. Ayrıca ekipler tarafından derinleştirilen çalışmalarda, şüphelilerin 'Çiftlik Bank' benzeri bir sistem oluşturduğunu ve bunu kendi aralarında 'Arsa Bank' olarak adlandırdığını saptandı.
TÜM PARAYI YASA DIŞI BAHİSTE KAYBETMİŞ
Grubun elebaşı emniyetteki ifadesinde, 'Arsa Bank' mağdurlarından gizlenebilmek için kılık değiştirdiğini ve aylarca sokakta evsiz insan görünümüyle dolaştığını söyledi. Tüm yapıyı anlatan elebaşı, referans yöntemiyle ilk katılanlara bir miktar para kazandırdığını, böylece o kişilerin akrabaları ve arkadaşlarını da sisteme dahil ettiğini belirtti. Şüpheli, mağdurlara arsa alım satımı yaptığını ama arsa almadığını ve tüm parayı yasa dışı bahis sitelerinde kaybettiğini itiraf etti.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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