Arazi tartışmasında fenalaşarak öldü

DODURGA (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Dodurga ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada fenalaşarak yere düşen Sefer Topuz (64), yaşamını yitirdi. Tartışmaya karışan Osman A. ile oğlu Şükrü A., polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Dodurga'ya bağlı Kuyumcu köyü, Kayadibi mevkisinde meydana geldi. Sefer Topuz ile iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı yaşadığı Osman A. ve oğlu Şükrü A. arasında tartışma çıktı. Tatışmanın büyümesiyle fenalaşan Topuz, bir anda yere yığıldı. Baba ile oğlu olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri Sefer Topuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Topuz'un cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Tartışmaya karışan Osman A. ve Şükrü A., kent merkezinde bulunan Galericiler Sitesi'nde polis ekiplerince gözaltına alındı. Baba ve oğlu sorgusu için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polis bile ne olduğunu anlamakta zorlandı! İnşaat teliyle...
Hepsi görüntülendi! Kurt sürüsü paramparça etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız
'5 bin asker Kolombiya'ya' notu olay yarattı!
Bedava yemek kuponu dağıtımında iki yaşlı kadın ezilerek öldü
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum