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Arazi tartışmasında fenalaşarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 14:51 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Dodurga ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada fenalaşarak yere düşen Sefer Topuz (64), yaşamını yitirdi.

DODURGA (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Dodurga ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada fenalaşarak yere düşen Sefer Topuz (64), yaşamını yitirdi. Tartışmaya karışan Osman A. ile oğlu Şükrü A., polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Dodurga'ya bağlı Kuyumcu köyü, Kayadibi mevkisinde meydana geldi. Sefer Topuz ile iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı yaşadığı Osman A. ve oğlu Şükrü A. arasında tartışma çıktı. Tatışmanın büyümesiyle fenalaşan Topuz, bir anda yere yığıldı. Baba ile oğlu olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri Sefer Topuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Topuz'un cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Tartışmaya karışan Osman A. ve Şükrü A., kent merkezinde bulunan Galericiler Sitesi'nde polis ekiplerince gözaltına alındı. Baba ve oğlu sorgusu için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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