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Arazi tartışmasında komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 12:48 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Araç ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı Selahattin Pamukçu'yu (64) tabancayla vurarak öldüren Yusuf Pamukçu (64), tutuklu yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Arazi tartışmasında komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'nun Araç ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı Selahattin Pamukçu'yu (64) tabancayla vurarak öldüren Yusuf Pamukçu (64), tutuklu yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Dereçatı köyünde geçen yıl meydana gelen olayda Yusuf Pamukçu, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı komşusu Selahattin Pamukçu'yu, tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Yusuf Pamukçu, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Yusuf Pamukçu, savunmasında, "Daha önceden aramızda husumet vardı. Olay günü, tarlaya balya sarmaya gidiyordum. Ben traktör ile giderken o karşıma çıktı. Elinde sopa vardı, bana sürekli küfür ediyordu. Elindeki sopayı aldım, birkaç kez bana vurmuştu. Boğuşma sırasında silah ateş aldı. Yaralandığını gördüm, 112 ve jandarmayı aradım" dedi.
Mahkeme heyeti, Yusuf Pamukçu'ya, ömür boyu hapis cezası ve 'ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma' suçundan 2 yıl hapis cezası verdi.

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