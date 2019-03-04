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Arazi yüzünden öldürüldü, yakınları saldırganın evini taşladı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 16:15 | Son Güncelleme

KARAMAN'ın Çakırbağ köyünde, Bekir Kadıoğlu, evinin karşısında koyun otlatmak için arazi kiralayan Mikail Duran'ı (30) hayvanları otlatmasına izin vermeyeceğini söyleyip, av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.

Arazi yüzünden öldürüldü, yakınları saldırganın evini taşladı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'ın Çakırbağ köyünde, Bekir Kadıoğlu, evinin karşısında koyun otlatmak için arazi kiralayan Mikail Duran'ı (30) hayvanları otlatmasına izin vermeyeceğini söyleyip, av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Olayın ardından Duran'ın yakınları, Kadıoğlu'nun evine taşlarla saldırdı. Jandarmanın, saldırıdan önce Kadıoğlu'nu gözaltına alıp, eşi ve çocuğunu evden uzaklaştırdığı öğrenildi.
Olay, saat 13.00 sıralarında, Çakırbağ köyü Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir Kadıoğlu, iddiaya göre, evinin karşısındaki araziyi koyun otlatmak için kiralayan Mikail Duran'a, ''Evimin karşısında koyun otlatmanı istemiyorum. Buna izin vermeyeceğim'' dedi. Duran da Kadıoğlu'na araziyi kiraladığını söyledi. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kadıoğlu, evinden aldığı av tüfeğiyle Duran'a 3 el ateş etti. Başından ve boynundan vurulan Duran, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Duran, kurtarılamadı. Mikail Duran'ın yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları, Bekir Kadıoğlu'nun evinin önünde toplanmaya başladı. Jandarma ekipleri ise Kadıoğlu'nu gözaltına alıp, eşini ve çocuğunu evden uzaklaştırdı. Bu sırada sayıları 50'yi bulan Duran'ın yakınları, Kadıoğlu'nun evine taşlarla saldırdı. Kalabalık, jandarmanın müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Mikail Duran'ın cansız bedeni ise otopsi için Karaman Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Arazi yüzünden öldürüldü, yakınları saldırganın evini taşladıArazi yüzünden öldürüldü, yakınları saldırganın evini taşladıArazi yüzünden öldürüldü, yakınları saldırganın evini taşladıArazi yüzünden öldürüldü, yakınları saldırganın evini taşladı

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