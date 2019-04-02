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Arazide ayağı kırılan çoban, traktörle taşındı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 10:52 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Ortaköy ilçesinde hayvanlarını otlattığı dağlık alanda düşerek, ayak kemiği kırılan çoban Hakan Doğan (31), İl Özel İdare ekiplerince açılan yoldan traktörle taşınarak, hastaneye götürüldü.

Arazide ayağı kırılan çoban, traktörle taşındı

Mustafa ULUSOY/ORTAKÖY(Çorum),(DHA)- ÇORUM'un Ortaköy ilçesinde hayvanlarını otlattığı dağlık alanda düşerek, ayak kemiği kırılan çoban Hakan Doğan (31), İl Özel İdare ekiplerince açılan yoldan traktörle taşınarak, hastaneye götürüldü.
Ortaköy ilçesi İncesu köyünde yaşayan Hakan Doğan, dağlık alanda küçükbaş hayvan sürüsünü otlatmaya gitti. Ancak Doğan, dik ve engebeli arazide düştü. Ayak kemiği kırılan Doğan, 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, arazide yol olmaması nedeniyle Doğan'a ulaşamadı. Bunun üzerine olay yerine İl Özel İdare ekipleri gönderildi. İl Özel İdare ekipleri, yol açarak, sağlık görevlilerinin traktörle Doğan'a ulaşmasını sağladı. Hakan Doğan, yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Arazide ayağı kırılan çoban, traktörle taşındı

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