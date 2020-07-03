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Arazide bir dev: Land Rover Defender Türkiye'de! İşte fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.07.2020 11:50 | Son Güncelleme

Land Rover Defender, Türkiye'de satışa çıkıyor. 70 yılı aşkın süredir piyasada bulunan Land Rover Defender, yenilenen yüzü ve geliştirilmiş teknolojileriyle Türkiye'deki takipçileriyle buluşacak. Peki Land Rover Defender fiyatı ne kadar? Land Rover Defender özellikleri ile bize neler sunuyor? Gelin yakından inceleyelim.

Arazide bir dev: Land Rover Defender Türkiye'de! İşte fiyatı

Land Rover Defender ilk olarak 1948 yılında Amsterdam Otomobil Fuarı'nda tanıtılmıştı. O günden bu yana Land Rover Defender, çeşitli geliştirmeler ile birlikte sahiplerine hizmet etti ve yıl 2020 olduğunda ise Land Rover Defender, yeni yüzü ve 2020'nin trendlerine uygun hale getirilen teknolojileriyle karşımıza çıktı. Tanıtıldığı günden beri Türkiye'deki takipçilerinin dikkatini çeken 4x4'lük arazi aracı, artık Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor.

LAND ROVER DEFENDER ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeni Land Rover Defender'ın tasarımından bahsetmeden geçmek olmaz. Öncelikle Land Rover Defender'ın, Defender 90 ve Defender 110 olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor. Bu modellerden ilki Defender 110 7 kişiye kadar yolcu taşıyabiliyorken, Defender 90 6 kişinin aynı anda yolculuk yapmasına imkan tanıyor. İster Defender 90 ister Defender 110 olsun, Land Rover kullandıkları hafif alüminyum monokok yapı sayesinde, yeni otomobilin eskisine oranla üç kat daha dayanıklı bir hale geldiğini söylüyor.

Land Rover Defender özellikleri

Defender'ın iç tasarımda ise Pivi Pro adı verilen 10 inçlik bir dokunmatik eğlence sistemi yer alıyor. 12,3 inçlik dijital sürüş ekranı da sürücülerin birçok işlevi kolaylıkla yerine getirmesini sağlıyor. Ayrıca yeni Defender'un ön camında hız, vites ve navigasyon bilgilerinden oluşan bir hayalet ekran da kendisine yer buluyor.

LAND ROVER OFF ROAD TUTKUNLARINI UNUTMAMIŞ

2020 Defender, 'Ben bu otomobil ile Off Road'a çıkarım' diyenler için de bir dizi yenilik sunuyor. Örneğin, Land Rover, Off Road'çuları düşünerek otomobilin altına kamera sistemi yerleştirmiş ve bu kamera sistemi sayesinde sürücüler otomobilin tekerleklerinin durumunu daha rahat kontrol edebiliyor. Otomobil sudan çıktıktan sonra ise frenlerini çok kısa bir süre boyunca sıkıyor. Böylece fren diskleri kurutuluyor.

Land Rover Off Road

Yeni Land Rover Defender'ın biri hibrit, biri benzinli ve dördü de dizel olmak üzere toplamda beş motor seçeneği bulunuyor. Bu motorlardan 2 litrelik dizel olanı, 240 beygir güç ve 430 Nm tork üretebiliyor. 2 litrelik 4 silindirli turboşarj motor ise 300 beygir güce ve 400 Nm tork değerine çıkabiliyor. İlk defa gördüğümüz 3 litrelik benzinli hibrit motor ise elektriğin gücüyle birlikte 400 beygir güç ve 550 Nm tork üretebiliyor. Hibrit modelin 0'dan 100 km'e çıkışı ise sadece 5,7 saniye sürüyor.

LAND ROVER DEFENDER FİYATI

Land Rover Defender, ülkemize ilk olarak 240 beygir güç üreten 2 litrelik dizel motor seçeneğine sahip Defender 110 versiyonuyla gelecek. Bu versiyonda S, SE, HSE ve First Edition olmak üzere 4 farklı donanım seçeneği tüketicilere sunulacak. 4 Temmuz tarihinde satışa çıkacak olan yeni nesil 4x4'ün fiyatı ise 1 milyon 30 bin TL'den başlayacak.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
gecen alisanin arabasi aks mi kesmis kirilmis mi ne o sebeple almaktan vazgectim almayacagim :-)
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