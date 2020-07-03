Arazide bir dev: Land Rover Defender Türkiye'de! İşte fiyatı

Land Rover Defender ilk olarak 1948 yılında Amsterdam Otomobil Fuarı'nda tanıtılmıştı. O günden bu yana Land Rover Defender, çeşitli geliştirmeler ile birlikte sahiplerine hizmet etti ve yıl 2020 olduğunda ise Land Rover Defender, yeni yüzü ve 2020'nin trendlerine uygun hale getirilen teknolojileriyle karşımıza çıktı. Tanıtıldığı günden beri Türkiye'deki takipçilerinin dikkatini çeken 4x4'lük arazi aracı, artık Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor.

LAND ROVER DEFENDER ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeni Land Rover Defender'ın tasarımından bahsetmeden geçmek olmaz. Öncelikle Land Rover Defender'ın, Defender 90 ve Defender 110 olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor. Bu modellerden ilki Defender 110 7 kişiye kadar yolcu taşıyabiliyorken, Defender 90 6 kişinin aynı anda yolculuk yapmasına imkan tanıyor. İster Defender 90 ister Defender 110 olsun, Land Rover kullandıkları hafif alüminyum monokok yapı sayesinde, yeni otomobilin eskisine oranla üç kat daha dayanıklı bir hale geldiğini söylüyor.

Defender'ın iç tasarımda ise Pivi Pro adı verilen 10 inçlik bir dokunmatik eğlence sistemi yer alıyor. 12,3 inçlik dijital sürüş ekranı da sürücülerin birçok işlevi kolaylıkla yerine getirmesini sağlıyor. Ayrıca yeni Defender'un ön camında hız, vites ve navigasyon bilgilerinden oluşan bir hayalet ekran da kendisine yer buluyor.