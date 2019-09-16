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Arazide çıkan yangın; hurdalık, depo ve seralara sıçradı (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 18:05 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otluk alanda başlayan yangın plastik atıkların bulunduğu hurdalığa, bambu ağaçlarının bulunduğu depoya ve seralara sıçradı.

Arazide çıkan yangın; hurdalık, depo ve seralara sıçradı (2) - Yeniden

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde otluk alanda başlayan yangın plastik atıkların bulunduğu hurdalığa, bambu ağaçlarının bulunduğu depoya ve seralara sıçradı. 2 saatte kontrol altına alınan yangında hurdalık tamamen yanarken, bambu deposu ve 3 serada hasar oluştu.
Antalya- Serik D-400 karayolunun Belek turizm merkezi yol ayrımı Kayaburnu Mahallesi girişindeki otluk alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki plastik malzemelerin bulunduğu hurdalığa, bambu ağaçlarının olduğu depoya ve plastik seralara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 5 itfaiye aracıyla Serik Belediyesi'ne ait 3 arazöz sevk edildi. Hurdalıkta plastik malzeme bulunması söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, çalışmalara vatandaşlar da destek verdi. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında plastik malzeme hurdalığı tamamen yanarken, bambu ağaçlarının bulunduğu depo ve 3 plastik serada da maddi hasar oluştu.

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Arazide çıkan yangın; hurdalık, depo ve seralara sıçradı (2) - YenidenArazide çıkan yangın; hurdalık, depo ve seralara sıçradı (2) - YenidenArazide çıkan yangın; hurdalık, depo ve seralara sıçradı (2) - YenidenArazide çıkan yangın; hurdalık, depo ve seralara sıçradı (2) - Yeniden

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