Arazide otlayan hayvanlar içeri girdikleri OSB’de saldırıya uğradı

Kocaeli’in Dilovası ilçesinde otlamak için araziye çıkarılan büyükbaş hayvanlar,

OSB arazisine girince güvenlik görevlisi tarafından balta ile ile saldırıya uğrayarak yaralandığı iddia edildi.

Olay, Dilovası İlçesi Tavşancıl Çatalçeşme mevki’inde Kerim Deniz’e ait ahırın yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kerim Deniz adlı hayvan yetiştiricisi tarafından otlamaya çıkarılan büyükbaş hayvanlar, arazide gezinirken Organize Sanayi Bölgesi içine girdiler. Deniz, OSB güvenliğinin içeri giren hayvanlara balta ile saldırarak hayvanlarının ayaklarından yaralanmasına neden olduğunu aynı şahsın, oğluna da saldırdığını iddia etti. Yaşanan olayın ardından ineklerin yürümekte zorlandığını söyleyen Kerem Deniz, özel güvenlik görevlisinden şikayetçi olduğunu belirtti.

Olayda hayvanlarının yürüyemeyecek hale geldiğini ifade eden Kerem Deniz, “Hayvanlar burada otluyordu. Tellerin yanına gitmişler. Çocuğa da saldırmışlar, hayvanlara da saldırmışlar. Baltayı savurmuş, çocuğa atmış daha sonra. Yazık günahtır, bunu yapan vicdansızdır. Şu hayvanın ne suçu var? Bir tarlan varsa, buğdayın varsa, arpan varsa, başka bir şey varsa zararı ben ödeyeyim. Hayvanım bir şeye zarar verdiysem onun zararını ben ödeyeyim. Ama bu şekilde hayvanı yaralamak caniliktir, başka bir şey değildir” dedi.

